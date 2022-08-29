Психолог рассказала о хитростях в борьбе с лишним весом

Для борьбы с лишним весом нужно превратить похудение в игру, а также избавиться от вредных продуктов дома. Об этом в интервью Ura.ru рассказала психолог Татьяна Шантур.

"Про "меньше жрать и больше двигаться" знают все. Печаль в том, что помогают они только тем, кто обладает хоть какой-то силой воли и способностью дисциплинировать себя. Сила воли — ресурс не бесконечный, стрессу подвержены даже самые дисциплинированные. Поэтому следует убрать из дома "мусорную" еду, заменив её полезным рационом", — утверждает врач.

Так, по словам Шантур, образуются условия, когда выбирать придётся между морковкой и сельдереем, а не между пирожным и мороженым. Она добавила, что следует сделать из похудения увлекательную игру, а не мучительное движение к финишу изнывающего существа. Кроме того, перед тем, как поесть, сначала лучше выпить стакан воды.

"Если нет противопоказаний к употреблению большого количества воды, лучше пить, чем есть. В этом есть психологическая хитрость: нужно сделать зазор, разрыв между стимулом и действием. В данном случае между желанием поесть и самим фактом употребления пищи. И вот уже вместо пяти раз в день мы едим четыре, а то и меньше. Главное — не съесть половину холодильника после", — объяснила специалист.