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Опубликовано 29 августа 2022, 13:01

Аксёнов назвал фейком заявление о "наступлении" ВСУ на южном направлении

Сообщения о якобы наступлении Вооружённых сил Украины на южном направлении являются фейком украинской пропаганды. Об этом в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие", — заявил он, напомнив о виртуальных "атаках" на Крымский мост, уже не раз проводившихся киевским режимом.

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Глава Крыма заметил, что украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях.

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли Энергодар восемью крупнокалиберными снарядами. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции, указал генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Артур Лапсаков
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