Аксёнов назвал фейком заявление о "наступлении" ВСУ на южном направлении
Сообщения о якобы наступлении Вооружённых сил Украины на южном направлении являются фейком украинской пропаганды. Об этом в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие", — заявил он, напомнив о виртуальных "атаках" на Крымский мост, уже не раз проводившихся киевским режимом.
Глава Крыма заметил, что украинские формирования несут жесточайшие потери и на южном, и на всех остальных направлениях.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ обстреляли Энергодар восемью крупнокалиберными снарядами. Два снаряда разорвались в непосредственной близости от периметра атомной станции, указал генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Telegram-канал Сергея Аксёнова