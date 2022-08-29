Аксёнов назвал фейком заявление о "наступлении" ВСУ на южном направлении

Сообщения о якобы наступлении Вооружённых сил Украины на южном направлении являются фейком украинской пропаганды. Об этом в телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении. Это такой же информационный вброс, как и все предыдущие", — заявил он, напомнив о виртуальных "атаках" на Крымский мост, уже не раз проводившихся киевским режимом.