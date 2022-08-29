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29 августа, 12:55

"Провалил медосмотр": Трансфер Самошникова из "Рубина" в "Динамо" сорвался

Сорвался трансфер футболиста сборной России Самошникова из "Рубина" в "Динамо"

Переход защитника казанского "Рубина" Ильи Самошникова в московское "Динамо" сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, близкий к команде из столицы Татарстана.

"Сделка была полностью согласована, но игрок провалил медосмотр перед подписанием контракта", сказал источник.

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Самошников выступает в составе "Рубина" с 2020 года. Ранее он играл за столичные "Арарат" и "Торпедо", а также за ярославский "Шинник".

В марте 2021 года Самошников дебютировал в составе сборной России. Всего 24-летний защитник провёл за национальную команду три матча.

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ФК "Рубин"

Роман Фейгин

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