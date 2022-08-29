"Провалил медосмотр": Трансфер Самошникова из "Рубина" в "Динамо" сорвался

Переход защитника казанского "Рубина" Ильи Самошникова в московское "Динамо" сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, близкий к команде из столицы Татарстана.

"Сделка была полностью согласована, но игрок провалил медосмотр перед подписанием контракта", — сказал источник.

Самошников выступает в составе "Рубина" с 2020 года. Ранее он играл за столичные "Арарат" и "Торпедо", а также за ярославский "Шинник".