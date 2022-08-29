"Провалил медосмотр": Трансфер Самошникова из "Рубина" в "Динамо" сорвался
Сорвался трансфер футболиста сборной России Самошникова из "Рубина" в "Динамо"
Переход защитника казанского "Рубина" Ильи Самошникова в московское "Динамо" сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, близкий к команде из столицы Татарстана.
"Сделка была полностью согласована, но игрок провалил медосмотр перед подписанием контракта", — сказал источник.
Самошников выступает в составе "Рубина" с 2020 года. Ранее он играл за столичные "Арарат" и "Торпедо", а также за ярославский "Шинник".
В марте 2021 года Самошников дебютировал в составе сборной России. Всего 24-летний защитник провёл за национальную команду три матча.
ФК "Рубин"