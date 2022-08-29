Тренер "Рубина" Слуцкий выступит свидетелем по делу о мошенничестве в "Чертаново"
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий выступит свидетелем на слушании по делу бывшего генерального директора "Чертаново" Николая Ларина. Об этом сообщает "Чемпионат".
О желании видеть Слуцкого свидетелем на суде по своему делу ранее заявлял сам Ларин. По словам бывшего генерального директора "Чертаново", у него достаточно аргументов, чтобы доказать свою правоту.
Напомним, что Ларин обвиняется в мошенничестве. Следствие считает, что он для получения дополнительного финансирования умышленно завышал численность клубной футбольной академии.
На данный момент в РПЛ выступают 20 воспитанников академии "Чертаново". 12 из них, в том числе Иван Ломаев, Максим Глушенков, Роман Ежов и Сергей Пиняев, играют в самарских "Крыльях Советов". Трое воспитанников московского клуба — Наиль Умяров, Данил Пруцев и Антон Зиньковский — защищают цвета столичного "Спартака".
ФК "Рубин"