Тренер "Рубина" Слуцкий выступит свидетелем по делу о мошенничестве в "Чертаново"

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий выступит свидетелем на слушании по делу бывшего генерального директора "Чертаново" Николая Ларина. Об этом сообщает "Чемпионат".

О желании видеть Слуцкого свидетелем на суде по своему делу ранее заявлял сам Ларин. По словам бывшего генерального директора "Чертаново", у него достаточно аргументов, чтобы доказать свою правоту.

Напомним, что Ларин обвиняется в мошенничестве. Следствие считает, что он для получения дополнительного финансирования умышленно завышал численность клубной футбольной академии.