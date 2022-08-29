ВЦИОМ: Почти 40% россиян не откладывают деньги

Более трети (39%) россиян не откладывают деньги и тратят их все на текущие нужды. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, которые опубликованы на сайте организации.

"Совсем не откладывает деньги и тратит всё на текущие нужды 39% россиян, за десять лет их доля сократилась на 14 п.п. <...> Стратегия "трачу и ничего не откладываю" в большей степени характерна для женщин (42% против 36% у мужчин); россиян активного трудоспособного возраста 25–59 лет (41–44%)", — указывается в сообщении.

При этом 44% откладывают деньги после всех необходимых трат, их доля с 2012 года выросла на 12%. Данная стратегия в большей степени популярна среди мужчин (47%), 18–24-летних (51%), россиян старше 60 лет (50%), москвичей и петербуржцев (48%). Такой показатель может быть связан с тем, что у людей стало больше "свободных" средств, а ещё с изменением финансовых практик. Ещё 14% сначала откладывают деньги на крупные покупки и другие значительные расходы, а остальные тратят на текущие нужды. Их доля увеличилась за десять лет на 2%. Эта стратегия чаще всего встречается у молодёжи 18–24 лет (21%).

Также, согласно опросу, "свободные" деньги после всех расходов в течение месяца остаются у 60% россиян. Респонденты отметили, что такие средства предпочитают хранить в рублях (22%), кладут на срочный вклад в банке под процент (19%) или на счёт до востребования (12%), а также инвестируют в собственный бизнес (5%), покупают ценные бумаги (4%).