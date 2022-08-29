Россиянам перечислили способы борьбы с мигренью

Бороться с приступом мигрени помогут сладкие продукты, тёплый душ, массаж, а также тишина и покой. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов.

"При мигрени нужно, чтобы человек находился в тишине. Все применяют разные способы борьбы. Говорят, помогает сладкое, но шоколад при мигрени есть нельзя. Некоторые спасаются тёплым душем и ванной при неярком освещении. Можно также полежать в комнате с приглушённым светом, помассировать виски, лоб, шею, плечи", — отметил он.

Однако всё же в борьбе с участившимися приступами головной боли необходимо прибегнуть к комплексному лечению, уверен Кутушов. Так, нужно следить за режимом питания, совершать физические нагрузки и своевременные походы к врачу, чтобы следить за состоянием сосудов и здоровьем в целом, а также вести чёткий режим сна.

По словам токсиколога, мигрень является хроническим неврологическим заболеванием, которое выражается приступами мучительной головной боли. Она может передаваться генетически и проявляться даже в детстве. Врач призвал не игнорировать болезнь и не переносить её на ногах, а если боли стали беспокоить всё чаще, то посетить невропатолога и пройти обследование.

"Боль обычно только в одной части головы, пульсирующая, есть тошнота и рвота. Также появляется раздражение от света и шума. Установлено, что причинами мигрени являются эмоциональные перенапряжения, постоянные стрессы, приём некоторых видов лекарств, смена погоды, физическое переутомление, недостаток или избыток сна", — уточнил специалист.