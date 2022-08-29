Подать заявление на финскую визу в РФ можно будет лишь по понедельникам

Финляндия изменила правила приёма заявлений российских граждан на оформление туристических виз, оставив для этого лишь один день в неделю и пункты всего в четырёх городах. Все изменения опубликованы на сайте визового центра страны (VFS Global).

Так, подать заявления на туристические визы с 1 сентября можно будет лишь по понедельникам в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Причём делать это следует только в категории, соответствующей цели поездки.

"Если вы подали визовое заявление в неправильной категории или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, вам нужно забронировать новое время и подать заявление в правильный день", — сказано в сообщении центра.

В каком формате будут работать оставшиеся в России 19 визовых центров, пока неизвестно. По новым правилам, для заявителей со всей России ежемесячно будет доступно лишь 2000 слотов на подачу туристических виз.