Подать заявление на финскую визу в РФ можно будет лишь по понедельникам
Россияне с 1 сентября смогут подать заявление на финскую визу только в четырёх городах
Финляндия изменила правила приёма заявлений российских граждан на оформление туристических виз, оставив для этого лишь один день в неделю и пункты всего в четырёх городах. Все изменения опубликованы на сайте визового центра страны (VFS Global).
Так, подать заявления на туристические визы с 1 сентября можно будет лишь по понедельникам в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске. Причём делать это следует только в категории, соответствующей цели поездки.
"Если вы подали визовое заявление в неправильной категории или запрашиваете туристическую визу в день, когда заявления на туристические визы не принимаются, вам нужно забронировать новое время и подать заявление в правильный день", — сказано в сообщении центра.
В каком формате будут работать оставшиеся в России 19 визовых центров, пока неизвестно. По новым правилам, для заявителей со всей России ежемесячно будет доступно лишь 2000 слотов на подачу туристических виз.
Ранее в МИД Германии назвали неразумным запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Относительно этого вопроса у Евросоюза "разные перспективы", поскольку ситуации в остальных государствах – членах ЕС могут отличаться, указал также представитель ведомства Кристофер Бургер.
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