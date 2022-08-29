Ветеран "Альфы" спрогнозировал появление ещё одного фигуранта в деле об убийстве Дугиной

Не исключено, что в деле об убийстве Дарьи Дугиной появится ещё один фигурант, поскольку преступники подготовились к теракту серьёзно. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Эта преступница Вовк не могла одна совершить данный террористический акт. Она не могла без помощи людей, в одном лице и не зная обстановку в Москве, пересечь нашу границу, покинуть страну после преступления, самостоятельно приготовить взрывное устройство, содержащее 400 грамм тротила, снять квартиру, гараж..." — заявил Гончаров.

Похоже, что Вовк никогда не жила в Москве, и в этих условиях так тщательно продумать преступление очень трудно, поэтому новая информация об обнаружении сообщника лишь подтверждает это, отметил собеседник Лайфа. Вероятно, что скоро будет найден ещё один соучастник, поскольку преступление подготавливалось серьёзно.

"Так что будем ожидать следующего. На сегодняшний момент это была группа, агентура и спецслужба Украины, которые готовили данное преступление. Это было сделано не за день, не за два, а более чем за месяц. Мне кажется, для этой операции хватило бы и 3–4 человек. Потому что провозом через границу занимаются одни, вывозом с территории занимаются вторые", — отметил ветеран "Альфы".

По словам Гончарова, остальные занимались подготовкой взрывного устройства и полной слежкой за Дугиной. И для создания взрывчатки с 400 граммами тротила надо быть не просто специалистом, а профессионалом, подчеркнул он.