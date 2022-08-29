Ветеран "Альфы" спрогнозировал появление ещё одного фигуранта в деле об убийстве Дугиной
Не исключено, что в деле об убийстве Дарьи Дугиной появится ещё один фигурант, поскольку преступники подготовились к теракту серьёзно. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Эта преступница Вовк не могла одна совершить данный террористический акт. Она не могла без помощи людей, в одном лице и не зная обстановку в Москве, пересечь нашу границу, покинуть страну после преступления, самостоятельно приготовить взрывное устройство, содержащее 400 грамм тротила, снять квартиру, гараж..." — заявил Гончаров.
Похоже, что Вовк никогда не жила в Москве, и в этих условиях так тщательно продумать преступление очень трудно, поэтому новая информация об обнаружении сообщника лишь подтверждает это, отметил собеседник Лайфа. Вероятно, что скоро будет найден ещё один соучастник, поскольку преступление подготавливалось серьёзно.
"Так что будем ожидать следующего. На сегодняшний момент это была группа, агентура и спецслужба Украины, которые готовили данное преступление. Это было сделано не за день, не за два, а более чем за месяц. Мне кажется, для этой операции хватило бы и 3–4 человек. Потому что провозом через границу занимаются одни, вывозом с территории занимаются вторые", — отметил ветеран "Альфы".
По словам Гончарова, остальные занимались подготовкой взрывного устройства и полной слежкой за Дугиной. И для создания взрывчатки с 400 граммами тротила надо быть не просто специалистом, а профессионалом, подчеркнул он.
Ранее в понедельник ФСБ показала видео с передвижениями диверсанта, помогавшего готовить убийство Дугиной. Кроме того, на видео попали кадры замены автомобильных номеров ДНР на казахстанские на машине Вовк. По данным ФСБ, Богдан Цыганенко помогал Вовк готовить убийство российской журналистки. Он содействовал в приобретении документов на имя реально существующей гражданки Казахстана, а также вместе с Вовк собирал самодельное взрывное устройство. Покинул РФ диверсант за день до происшествия.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей была гражданка Незалежной Наталья Вовк. По данным силовиков, украинка прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после убийства скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как Вовк въезжала на территорию РФ и заселялась в дом журналистки.
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