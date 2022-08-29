Выступающий в чемпионате Тайваня российский футболист хотел бы сыграть за местную сборную
Полузащитник клуба "Тайнань Сити" Алим Зумакулов заявил, что хотел бы сыграть за сборную Тайваня. Об этом сообщает "Чемпионат".
"На Тайване уже три года, и если отыграю тут ещё два, в теории могу претендовать на получение гражданства. Если в этом будет заинтересована местная федерация. Сейчас мне 30 лет, и если в 32 года я смогу получить тайваньский паспорт, будет круто. Тогда бы хотел сыграть за национальную сборную Тайваня в отборе ЧМ. Возможно, буду первым россиянином, кто сыграет за сборную экзотической страны!" — сказал Зумакулов.
Больше всего россиянин хотел бы сыграть со сборной Австралии, в составе которой много представителей чемпионата Англии. Подобный опыт он назвал незабываемым.
Зумакулов — воспитанник спортивной детско-юношеской школы в Нальчике. До переезда на Тайвань он в течение нескольких лет играл в Монголии.
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