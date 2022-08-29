Выступающий в чемпионате Тайваня российский футболист хотел бы сыграть за местную сборную

"На Тайване уже три года, и если отыграю тут ещё два, в теории могу претендовать на получение гражданства. Если в этом будет заинтересована местная федерация. Сейчас мне 30 лет, и если в 32 года я смогу получить тайваньский паспорт, будет круто. Тогда бы хотел сыграть за национальную сборную Тайваня в отборе ЧМ. Возможно, буду первым россиянином, кто сыграет за сборную экзотической страны!" — сказал Зумакулов.