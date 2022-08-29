Житель Подмосковья запил виагру алкоголем и чуть не лишился самого важного

Врачи спасли жителя Подмосковья от импотенции и гангрены, которые грозили пострадавшему из-за его же глупости. Об этом сообщила Лайфу пресс-служба Минздрава.

Так, пациент принял две таблетки, стимулирующие потенцию, и запил их алкоголем. Однако "эксперимент" через 10 часов дал плохой результат: эрекцию с болевыми ощущениями, отёчностью, а также дугообразным искривлением пениса. В Минздраве отметили, что причин для приапизма (возникновение длительной и болезненной эрекции, не связанной с половым возбуждением. — Прим. Лайфа) бывает много — от травм до заражения. Но в этот раз причиной опасного состояния стала обычная глупость.

При этом мужчина сам обратился в Московскую областную больницу имени профессора Розанова В.Н. К счастью, на дежурстве в этот момент находились заведующие урологическим отделением Михаил Коробенин и первым хирургическим — Артём Косов, которые спасли молодого человека от неминуемых последствий.

"Необратимые изменения наступают в пределах суток. Если прошло свыше 36 часов, помогут только радикальные методы лечения: наложение сосудистых анастомозов (соединение двух отдельных сосудов между собой с формированием непрерывного канала) для оттока крови. Орган будет сохранён, но его функционирование останется под большим вопросом", — рассказал Косов.

А по истечении 72 часов, продолжил он, уже развивается гангрена и ампутация полового органа для сохранения жизни неизбежна. Пациент обратился за помощью в оптимальные сроки. Врачи осуществили ему пункцию пещерных тел с эвакуацией застойной крови, провели промывание, ввели препараты, вызывающие сужение сосудов, с целью ограничения притоков крови и госпитализировали в урологическое отделение для дальнейшей консервативной терапии и наблюдения, рассказали в Минздраве.

В настоящий момент житель Подмосковья уже находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Врачи напомнили, что любые препараты необходимо употреблять только после рекомендации специалистов. Не нужно забывать о побочных эффектах, которые могут обернуться грозными последствиями.