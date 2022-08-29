Врач рассказала о привычках, разрушающих почки

Недостаточный контроль за здоровьем, в частности за состоянием зубов, злоупотребление солью и обезболивающими может привести к нарушениям работы почек. Об этом изданию "Москва 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Первая привычка — это наплевательское отношение к своему здоровью: невылеченные зубы, неправильное поведение при ангине. Например, стрептококк может привести к осложнению на почки, развитию какого-то воспалительного процесса", — уточнила она.

Романенко добавила, что невылеченные зубы становятся разносчиками инфекций, что может стать причиной осложнений на сердце и почки. Кроме того, при отсутствии лечения навредить могут и заболевания мочеполовой системы, например простатит, воспаление придатков, мочевого пузыря. Помимо этого, нежелателен бесконтрольный приём нестероидных противовоспалительных препаратов и анальгетиков, подчеркнула врач.

"Частое их применение может привести к развитию нефропатии, к нарушению функции почек. Это очень часто, к сожалению, случается, но люди на это не обращают внимания", — уточнила Романенко.

Также вредно и чрезмерное употребление поваренной соли, что может вызвать повышение артериального давления. А если это происходит бессимптомно и не лечится, то чревато хронической болезнью почек, предупредила терапевт.