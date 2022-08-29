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29 августа, 12:01

Вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку под Сургутом, на борту находятся семь человек

Вертолёт Ми-8, на борту которого находится семь человек, совершил экстренную посадку под Сургутом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

"В ХМАО (Ханты-Мансийском автономном округе. — Прим. Лайфа) под Сургутом вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку. На его борту семь человек", — рассказал собеседник агентства в экстренных службах.

При этом о состоянии людей, которые находились в вертолёте, пока ничего не известно. На место происшествия уже направлены спасатели.

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Ранее Лайф писал, что в Ставропольском крае произошло крушение вертолёта Ми-2. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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