Вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку под Сургутом, на борту находятся семь человек

Вертолёт Ми-8, на борту которого находится семь человек, совершил экстренную посадку под Сургутом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

"В ХМАО (Ханты-Мансийском автономном округе. — Прим. Лайфа) под Сургутом вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку. На его борту семь человек", — рассказал собеседник агентства в экстренных службах.

При этом о состоянии людей, которые находились в вертолёте, пока ничего не известно. На место происшествия уже направлены спасатели.