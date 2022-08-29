Соседи назвали замкнутым сообщника убийцы Дугиной диверсанта Цыганенко
Соседи рассказали о семье причастного к убийству Дугиной диверсанта Цыганенко
Члены семьи украинского диверсанта Богдана Цыганенко, который с Натальей Вовк готовил убийство журналистки Дарьи Дугиной, были необщительными. Об этом их соседи заявили в беседе с РИА "Новости".
"Он шебутной, как все молодые. Он мне, бабке, особенно ничего не рассказывал. Мне кажется, он с матерью просто выехал и всё. Куда поехали, без понятия. Они такие замкнутые", — отметила женщина, которая проживает в доме напротив.
Она рассказала, что с матерью Цыганенко Ольгой сильно не общалась. Другой сосед, Виталий, отметил, что мужчина вёл себя спокойно, однако не всегда его поведение было понятным.
Известно также, что квартира в Донецке, где ранее проживал отец Цыганенко, была продана почти полгода назад. По данным РИА "Новости", здесь Богдан жил в подростковом возрасте. Как рассказала соседка родителей диверсанта, отец сообщника Вовк умер около трёх лет назад, после этого мать злоумышленника переехала в дом к сыну.
Лайф напоминает, что, по данным ФСБ, Цыганенко помогал Вовк готовить убийство Дугиной. Он содействовал в приобретении документов на имя реально существующей гражданки Казахстана, а также вместе с Вовк собирал самодельное взрывное устройство. Покинул РФ диверсант за день до происшествия.
ЦОС ФСБ