Соседи назвали замкнутым сообщника убийцы Дугиной диверсанта Цыганенко

Члены семьи украинского диверсанта Богдана Цыганенко, который с Натальей Вовк готовил убийство журналистки Дарьи Дугиной, были необщительными. Об этом их соседи заявили в беседе с РИА "Новости".

"Он шебутной, как все молодые. Он мне, бабке, особенно ничего не рассказывал. Мне кажется, он с матерью просто выехал и всё. Куда поехали, без понятия. Они такие замкнутые", — отметила женщина, которая проживает в доме напротив.

Она рассказала, что с матерью Цыганенко Ольгой сильно не общалась. Другой сосед, Виталий, отметил, что мужчина вёл себя спокойно, однако не всегда его поведение было понятным.

Известно также, что квартира в Донецке, где ранее проживал отец Цыганенко, была продана почти полгода назад. По данным РИА "Новости", здесь Богдан жил в подростковом возрасте. Как рассказала соседка родителей диверсанта, отец сообщника Вовк умер около трёх лет назад, после этого мать злоумышленника переехала в дом к сыну.