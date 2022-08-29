Что известно о Богдане Цыганенко — новом фигуранте дела об убийстве Дарьи Дугиной В деле о подрыве Дарьи Дугиной появились новые подробности. По версии спецслужб, у убийцы Натальи Вовк был подельник, который помогал ей прятаться и обеспечил взрывчаткой. Кто он? 29 августа, 10:59 Коллаж © LIFE. Фото © vk / Bogdan Kasyanov, © LIFE

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео про ещё одного участника диверсионно-террористической группы, убившей дочь известного российского философа Александра Дугина — Дарью. По информации ЦОС, это 44-летний Богдан Цыганенко из Донецка.

Видео © Telegram / MASH / © fsb.ru

Богданенко вырос в частном секторе Ленинского района Донецка. Там же и жил до начала лета. По словам соседей, которые приводит телеграм-канал Mash, Цыганенко владел бизнесом и любил порыбачить. Он разведён, у него есть сын, семья живёт раздельно. После событий 2014 года мать Цыганенко поддержала Украину. Два месяца назад их семья покинула Донецк.

О том, что у Вовк были подельники, сообщалось с самого начала расследования. По данным ЦОС, Цыганенко въехал на территорию России через Эстонию 30 июля 2022 года, практически вместе с Натальей Вовк. Предположительно, в его задачи входило обеспечение женщины поддельными автономерами и документами реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Судя по видео спецслужб, Цыганенко появлялся в арендованном Вовк гараже на юго-западе Москвы, где менял номера на машине и помогал собрать самодельное взрывное устройство.

По версии спецслужб, Вовк лично следила за Дарьей Дугиной на фестивале "Традиция", она же (или её дочь) прикрепила к днищу машины Дугиной взрывчатку и дистанционно привела её в действие.

За день до подрыва машины Дугиной подельник Вовк выехал из России. ЦОС пока не сообщает, каким именно образом и через какую границу. Возможно, тоже через эстонскую. Вовк также покинула страну сразу же после убийства Дугиной.

Загадочный извращенец

О самом Цыганенко известно пока мало: мужчина родом из Донецка, зарегистрирован в российской соцсети "ВКонтакте" под фамилией Касьянов. Судя по опубликованным подпискам, мужчину интересовал нетрадиционный секс.

Полный список интересов Богданенко. Фото © Telegram / Компромат ГРУПП

Судя по социальным сетям Цыганенко, он увлекался и лёгкими наркотиками. На профессионального убийцу или диверсанта он абсолютно не похож. Возможно, именно таких неприметных людей и подбирали организаторы убийства Дугиной.







Это относится и к самой Вовк, которая въехала на территорию России со своей несовершеннолетней дочерью. Внешность типичной эскортницы с накачанными губами также не вызвала подозрений у пограничников.

Сейчас спецслужбы России выясняют мотивы убийц. Они могли пойти на преступление из-за денег либо неких обязательств перед СБУ.

Известно, что Вовк работала администратором в футбольном клубе "Ильичёвец" и служила в полку "Азов"*. Чем жил Цыганенко — пока непонятно, это выясняют сыщики. Лайф обнаружил запись в украинских бизнес-реестрах, где сообщается, что ранее Цыганенко являлся ликвидатором донецкого ООО "Квадрум" (ИНН: 31928551), которое принадлежало некоему Сергею Михайловичу Егорову.

https://5140.org/company/66435-31928551

* "Азов" — запрещённая в России террористическая организация.

Авторы Станислав Сенькин