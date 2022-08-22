Администратор, продавец, сотрудник автосервиса: Что известно о семье с Украины, подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной ФСБ России сообщила о раскрытии убийства дочери философа Александра Дугина Дарьи Платоновой. По данным чекистов, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк, служившая в полку "Азов". 22 августа, 18:25 Данил Шабан, Дарья Платонова (Дугина), Наталья Вовк (Шабан). Коллаж © LIFE. Фото © VK / Дарья Платонова, соцсети

Чуть более суток понадобилось оперативникам ФСБ РФ, чтобы установить обстоятельства убийства Дарьи Дугиной, вычислить преступников и их передвижение. Задержать исполнителей не удалось.

— Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 года рождения, — заявили в ведомстве.

Видео въезда в Россию, проживания в Москве и выезда за границу Натальи Вовк. Видео © Telegram / SHOT

Как отметили в ФСБ, Вовк (Шабан) является служащей украинского националистического полка "Азов"*. По оперативным данным, вместе со своей 12-летней дочерью С. она въехала в Россию 23 июля на сером автомобиле Mini Cooper с номером Донецкой Народной Республики Е982ХН DPR. Границу она могла пересечь по поддельному паспорту на другое имя.





Сняла квартиру в том же доме, где жила Дарья, "чтобы собирать информацию о её образе жизни". Во время пребывания в Москве женщина повесила на автомобиль казахский регистрационный номер 172AJD02 и так передвигалась по столице.

По оперативным данным, 20 августа Вовк отправилась на фестиваль "Традиция", где выступал Александр Дугин и где находилась его дочь. На следующий день — 21 августа 2022 года — Вовк с дочерью через Псковскую область выехала в Эстонию. По данным контрразведчиков, в этот момент Mini Cooper уже имел украинский номер AH7771IP.

Лайф выяснил, что автомобиль 2018 года выпуска был зарегистрирован на имя Натальи Вовк в 2021 году в Кальмиусском районе Мариуполя. Интересно, что при покупке женщина не поскупилась на красивый номер — AH7771IP — с тремя семёрками, заплатив за него 12 тыс. гривен (около 20 тыс. рублей).

В таком виде авто прибыло из Гонолулу на продажу на Украине. Фото © webcache.googleusercontent.com

Как оказалось, этот автомобиль после аварии в Гонолулу (США, штат Гавайи) привезли на Украину, где его после ремонта и приобрела Вовк. А совсем недавно на одном украинском автосайте автомобиль ("не бит, не крашен") вновь появился в продаже.

Продавец обозначил себя как Данил Шабан. Такой человек действительно существует, сегодня ему 22 года, у него несколько страниц в соцсетях, на одной из которых (самой ранней) в числе родственников указана сестра — Соня Шабан.

Кстати, Лайф нашёл его имя и указанный в объявлении телефон в базах украинских мошенников. Вот только номер мобильника, по данным МВД Украины, зарегистрирован на его отца — Шабана Михаила Викторовича.

Сейчас эту машину продаёт уже сын Натальи Вовк. Фото © Telegram / Раньше всех. Ну почти

Мужчина 1977 года рождения, родом из Донецкой области, до последнего времени проживал в Мариуполе и работал на отвоёванном у украинских националистов в жестоких боях Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. В 2016 году Михаил Шабан вступил в Организацию арендаторов комбината, которую основал акционер и управленец ММК имени Ильича, депутат Верховной рады миллиардер Владимир Бойко.

По данным Лайфа, Шабан является теперь уже бывшим супругом Натальи Вовк и отцом её дочери Софии. Прежнее имя Вовк — Шабан Наталья Павловна. 24 июля 2020 года она получила удостоверение НГ № 057529 служащей Национальной гвардии Украины, в сентябре того же года супруги развелись и женщина вернула девичью фамилию.

Таким образом, продажей машины, на которой передвигалась Вовк в ходе операции по убийству Дарьи Дугиной, занимался её сын. Известно, что в своё время парень входил в местную сборную по водному поло, в последнее время проживал в Киеве, а с началом СВО вступил в полк "Азов".





Наталья Шабан-Вовк — уроженка Мариуполя, в течение долгого времени её регистрация оставалась неизменной: Мариуполь, Ильичёвский район, улица Блажевича, д. 24б — частный сектор города. Весной этого года там шли тяжёлые бои, район сильно пострадал. Уцелел ли дом террористки, неизвестно.

До вербовки в Нацгвардию женщина часто меняла работу: торговала одеждой в частном предприятии "Пеликан", потом работала в Мариупольском филиале Первого международного украинского банка, где получала очень хорошую по местным меркам зарплату — более 16 тыс. гривен. На тот момент это около 50 тыс. российских рублей.





Кроме того, работала у своего отца-бизнесмена в автосервисе "Автосервисинвест". Помимо сервиса Павел Вовк занимался ресторанным бизнесом и компьютерными технологиями.

Последнее, предвоенное, место работы она получила, ещё будучи замужем и, видимо, не без помощи супруга Михаила. Наталья Вовк устроилась администратором в футбольный клуб "Ильичёвец", который содержал уже упомянутый миллиардер Бойко.

Отец Натальи Вовк Павел. Фото © Соцсети

Удивительно, но, судя по оказавшимся в Сети документам, время её работы в "Ильичёвце" и службы в Нацгвардии как минимум частично совпадает. Можно предположить, что какое-то время она совмещала эти две занятости или, будучи на службе, просто числилась в ФК.

* Полк "Азов" по решению Верховного суда признан в России террористической организацией.

Сотрудники СК РФ во время проведения осмотра места происшествия, где была убита журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова). Фото © ТАСС / Следственный комитет РФ Удастся ли российским спецслужбам найти и задержать подозреваемых в убийстве Дарьи Дугиной? 0 Да, для этого есть специальные подразделения Нет, украинские спецслужбы спрячут всю семью Вовк Не успеют. Украинские спецслужбы ликвидируют Вовк

Авторы Евгений Кузнецов