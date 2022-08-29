Рестораны и бары в Италии размещают счета за электричество на чеках и витринах

Владельцы итальянских ресторанов и пиццерий стали размещать на окнах и дверях заведений платёжные квитанции за свет и газ, указывая на сильный рост энерготарифов. Об этом пишет РИА "Новости".

"Инициатива направлена на то, чтобы сделать прозрачными текущие события для тех, кто управляет баром или рестораном", — сказал Альдо Курсано, вице-президент Итальянской федерации общественных заведений (Fipe), которая разослала клиентам специальную рамку, куда можно поместить последние квитанции.

Кроме того, таким образом владельцы могут объяснить клиентам, почему цена за кофе и еду растёт практически каждый месяц. Курсано заметил, что при увеличении энергозатрат на 300% работа "идёт с пистолетом у виска".

По данным местных СМИ, некоторые заведения размещают таблички у касс, на входной двери, окнах и даже пишут на чеках. А иные платят в 2022 году сумму почти в пять раз больше, чем в прошлом.