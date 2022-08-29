Шольц предложил создать в Европе совместную систему ПВО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за создание единой европейской системы противовоздушной обороны, об этом политик сообщил в ходе выступления в пражском Карловом университете.

"Совместно созданная система ПВО была бы не только дешевле и эффективнее, чем если бы каждый из нас построил собственную дорогостоящую и очень сложную систему ПВО. Это было бы выгодно с точки зрения безопасности для всей Европы", — приводит слова Шольца немецкий портал Focus.

Канцлер добавил, что Германия в ближайшие годы намерена значительно вложиться в противовоздушную оборону, при этом необходимо подключить все соседние государства ЕС. В частности, он назвал Нидерланды, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Чехию, Словакию и скандинавские страны.