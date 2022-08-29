Сложно переоценить важность того, что ВКС и ПВО России фактически ликвидировали квалифицированный лётный состав ВВС Украины. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил военный журналист Алексей Борзенко. По мнению эксперта, лётный состав Воздушных сил Незалежной является цветом украинской армии.

"Это кадровый состав армии, не наёмники. Они выжили, они профессионалы. Они считаются цветом армии. Это не те мальчики, которым дали три патрона на пробную пристрелку, а потом погнали воевать", — сказал Борзенко.

Журналист подчеркнул, что на Украине наблюдается дефицит кадровых частей Вооружённых сил Украины, который возник в том числе из-за потерь на Донбасской дуге. При этом, по словам эксперта, создаётся вторая линия обороны через Запорожье. Туда, как отметил Борзенко, оттянули часть боеспособных войск, которые заменили на "пушечное мясо", подчеркнул спикер.