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29 августа, 11:21

Шольц призвал расширить Евросоюз, но Грузия пока в пролёте

Шольц призвал расширить Евросоюз, включив в него Западные Балканы, Украину и Молдавию

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал расширить Евросоюз, включив в объединение Западные Балканы, Украину и Молдавию. При этом касательно Грузии он отметил, что её можно присоединить попозже.

"Я выступаю за расширение Европейского союза и включение государств Западных Балкан, Украины и Молдавии, а в перспективе — и Грузии", — заявил канцлер во время выступления в Карловом университете в Праге.

Шольца и его министров обвинили в шантаже немцев

Шольца и его министров обвинили в шантаже немцев

Ранее Лайф рассказывал, что Шольц пообещал Украине новую партию современного оружия в ближайшие недели. Речь идёт о ПВО, радиолокационных системах и разведывательных беспилотниках.

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ТАСС / AP / Petr David Josek

Варвара Романова

Комментарий

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aleksandrсегодня в 12:09

у этой ливерной колбасы совсем крышу снесло евросоюз скоро сам вот вот развалится а это за присоединение

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