Шольц призвал расширить Евросоюз, но Грузия пока в пролёте
Шольц призвал расширить Евросоюз, включив в него Западные Балканы, Украину и Молдавию
Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал расширить Евросоюз, включив в объединение Западные Балканы, Украину и Молдавию. При этом касательно Грузии он отметил, что её можно присоединить попозже.
"Я выступаю за расширение Европейского союза и включение государств Западных Балкан, Украины и Молдавии, а в перспективе — и Грузии", — заявил канцлер во время выступления в Карловом университете в Праге.
Ранее Лайф рассказывал, что Шольц пообещал Украине новую партию современного оружия в ближайшие недели. Речь идёт о ПВО, радиолокационных системах и разведывательных беспилотниках.
ТАСС / AP / Petr David Josek