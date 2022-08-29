Шольц призвал расширить Евросоюз, но Грузия пока в пролёте

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал расширить Евросоюз, включив в объединение Западные Балканы, Украину и Молдавию. При этом касательно Грузии он отметил, что её можно присоединить попозже.

"Я выступаю за расширение Европейского союза и включение государств Западных Балкан, Украины и Молдавии, а в перспективе — и Грузии", — заявил канцлер во время выступления в Карловом университете в Праге.