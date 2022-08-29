Французский футболист Ле Таллек близок к переходу в "Торпедо"

Французский полузащитник Дамьен Ле Таллек может продолжить карьеру в московском "Торпедо". Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Французский полузащитник проходит медосмотр перед подписанием контракта. Если результаты медобследования устроят клуб, то стороны заключат соглашение", — отметил источник.

Последней командой 32-летнего футболиста, имеющего паспорт РФ, был греческий АЕК, за который он выступал в минувшем сезоне. Также Ле Таллек играл за саранскую "Мордовию", украинскую "Говерлу", дортмундскую "Боруссию", французские "Ренн" и "Монпелье" и белградскую "Црвену Звезду".