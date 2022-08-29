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29 августа, 11:13

"Какой стыд": Британцы отреагировали на поломку нового авианосца HMS Prince of Wales

Читатели DM назвали Британию посмешищем из-за поломки новейшего авианосца Prince of Wales

Читатели Daily Mail высказали всё, что думают о поломке новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales у берегов Англии. В частности, они подчеркнули, что теперь для всего мира Лондон является посмешищем.

"Мы правим морями. Мы хозяева и посмешище для всего мира", — написал один из пользователей.

"Из Кремля доносится громкий смех", — добавил второй.

Так, некоторые отметили, что испытывают из-за этой новости стыд. К тому же, указали комментаторы, такой позор просто не мог не попасть в российские СМИ. Ещё один пользователь подчеркнул, что самый большой военный корабль Британии застрял в Ла-Манше, хотя в страну мигранты смогли попасть на резиновых лодках.

"Это правительство выше всяких презрений", — добавил он.

Эксперт Баранец назвал позором поломку нового британского авианосца Prince of Wales

Эксперт Баранец назвал позором поломку нового британского авианосца Prince of Wales

Напомним, новейший британский авианосец Prince of Wales сломался у берегов Англии. Это произошло после того, как судно вышло из порта в направлении США для участия в совместных учениях.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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