"Какой стыд": Британцы отреагировали на поломку нового авианосца HMS Prince of Wales
Читатели DM назвали Британию посмешищем из-за поломки новейшего авианосца Prince of Wales
Читатели Daily Mail высказали всё, что думают о поломке новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales у берегов Англии. В частности, они подчеркнули, что теперь для всего мира Лондон является посмешищем.
"Мы правим морями. Мы хозяева и посмешище для всего мира", — написал один из пользователей.
"Из Кремля доносится громкий смех", — добавил второй.
Так, некоторые отметили, что испытывают из-за этой новости стыд. К тому же, указали комментаторы, такой позор просто не мог не попасть в российские СМИ. Ещё один пользователь подчеркнул, что самый большой военный корабль Британии застрял в Ла-Манше, хотя в страну мигранты смогли попасть на резиновых лодках.
"Это правительство выше всяких презрений", — добавил он.
Напомним, новейший британский авианосец Prince of Wales сломался у берегов Англии. Это произошло после того, как судно вышло из порта в направлении США для участия в совместных учениях.
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