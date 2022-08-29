"Какой стыд": Британцы отреагировали на поломку нового авианосца HMS Prince of Wales

Читатели Daily Mail высказали всё, что думают о поломке новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales у берегов Англии. В частности, они подчеркнули, что теперь для всего мира Лондон является посмешищем.

"Мы правим морями. Мы хозяева и посмешище для всего мира", — написал один из пользователей.

"Из Кремля доносится громкий смех", — добавил второй.

Так, некоторые отметили, что испытывают из-за этой новости стыд. К тому же, указали комментаторы, такой позор просто не мог не попасть в российские СМИ. Ещё один пользователь подчеркнул, что самый большой военный корабль Британии застрял в Ла-Манше, хотя в страну мигранты смогли попасть на резиновых лодках.

"Это правительство выше всяких презрений", — добавил он.