Россияне стали чаще задумываться о смене работы или профиля

В июле текущего года россияне интересовались поиском новой работы на 20% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорят исследования аналитического центра "Авито", передаёт RT.

При этом лидером по росту количества работников, готовых сменить профессию, стала Челябинская область (+78,9%). На втором месте — Калининградская область (+67,6%). За ними следуют Иркутская (+65,6%) и Самарская (+62,5%) области, а также Республика Татарстан (+59,2%).

По данным специалистов, за июль 2022 года самыми популярными отраслями среди соискателей стали продажи, туризм, производство и сельское хозяйство, транспорт и логистика, а также строительство.