Криптомайнеры переходят работать на нефтяные месторождения

Фермы по добыче криптовалюты на российских нефтяных месторождениях потребляют уже 85 МВт, что составляет 23% от общей мощности майнинг-центров в стране. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование Vygon Consulting.

На месторождениях работает уже более десяти криптоферм. Они обеспечиваются энергией, производимой за счёт небольших электростанций на попутном нефтяном газе (ПНГ). При этом нефтяная компания не участвует в майнинге, а лишь продаёт энергию сторонним центрам обработки данных (ЦОД), которыми и выступают криптофермы.

ПНГ необходимо утилизировать, указывают в Vygon Consulting, но применение его для генерации энергии является одним из легальных способов утилизации. Ежегодно компании используют на энергоустановках до 17 миллиардов кубометров ПНГ, в то время как на майнинг приходится 279 миллионов кубометров. Если же на него пойдёт 1,6% сжигаемого на факелах газа, то годовой доход криптоферм вырастет вдвое — до 2,5 миллиарда рублей. В лучшем случае доходность увеличится в 30 раз, если на майнинг отправить до трети ПНГ.

Однако развитие может осложниться из-за западных санкций в отношении операций с криптокошельками пользователей из России, указывает издание.