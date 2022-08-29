Спорткары с "мажорного" автопробега покидают штрафстоянку, но за рулём не владельцы

Владельцы спорткаров, участвовавших в элитном автопробеге накануне, начали забирать машины со спецстоянки через посредников. Об этом в понедельник сообщает телеграм-канал SHOT.

Помощники владельцев элитных спорткаров забирают машины со штрафстоянки после сорванного автопробега. Видео © Telegram / SHOT

По данным одного из сотрудников штрафстоянки, владельцы люксовых авто выписывают помощникам доверенности, чтобы те могли приехать и забрать спорткар. Сами же посредники отказываются комментировать ситуацию.

На организатора автопробега уже заведено дело об административном нарушении по статье "Организация одновременного массового пребывания граждан в общественных местах, повлёкшего нарушение общественного порядка". По этой же статье возбуждено ещё как минимум шесть дел.