Спорткары с "мажорного" автопробега покидают штрафстоянку, но за рулём не владельцы
Участники элитного автопробега забирают спорткары со штрафстоянки через помощников
Владельцы спорткаров, участвовавших в элитном автопробеге накануне, начали забирать машины со спецстоянки через посредников. Об этом в понедельник сообщает телеграм-канал SHOT.
Помощники владельцев элитных спорткаров забирают машины со штрафстоянки после сорванного автопробега. Видео © Telegram / SHOT
По данным одного из сотрудников штрафстоянки, владельцы люксовых авто выписывают помощникам доверенности, чтобы те могли приехать и забрать спорткар. Сами же посредники отказываются комментировать ситуацию.
На организатора автопробега уже заведено дело об административном нарушении по статье "Организация одновременного массового пребывания граждан в общественных местах, повлёкшего нарушение общественного порядка". По этой же статье возбуждено ещё как минимум шесть дел.
Напомним, в минувшее воскресенье автовладельцев люксовых McLaren, Ferrari, Lamborghini, которые собирались провести несанкционированный массовый автопробег ради забавы, полицейские проводили в автозак. Что касается люксовых машин, то их отправили на штрафстоянку. Для проведения акции у организаторов не было никакого разрешения, планировалось, что участие примет около 200 дорогих автомобилей, а инициатором идеи стал криптоблогер Алексей Хитров, известный страстью к красивой жизни.
Telegram / SHOT