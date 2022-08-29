Исследователь американских спецслужб, автор книг и пособий Даглас Валентайн считает, что за убийством Дарьи Дугиной может стоять ЦРУ. Своим мнением он поделился в беседе с журналистами турецкой газеты Aydınlık. По мнению эксперта, украинская разведка полностью находится под контролем американцев, а президент Украины Владимир Зеленский, как выразился Валентайн, "даже в туалет не ходит без разрешения полевого сотрудника ЦРУ".

"Десять миллиардов долларов американской помощи имеют определенные издержки, каждая проделанная работа должна быть одобрена… ЦРУ, должно быть, очень интересовалось подготовкой женщины-убийцы к службе. Это стандартная операционная процедура", — заявил эксперт турецкому изданию.