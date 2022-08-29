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29 августа, 11:21

ЦРУ заподозрили в причастности к убийству Дарьи Дугиной

Исследователь американских спецслужб Валентайн заявил о причастности ЦРУ к убийству Дугиной

Исследователь американских спецслужб, автор книг и пособий Даглас Валентайн считает, что за убийством Дарьи Дугиной может стоять ЦРУ. Своим мнением он поделился в беседе с журналистами турецкой газеты Aydınlık. По мнению эксперта, украинская разведка полностью находится под контролем американцев, а президент Украины Владимир Зеленский, как выразился Валентайн, "даже в туалет не ходит без разрешения полевого сотрудника ЦРУ".

"Десять миллиардов долларов американской помощи имеют определенные издержки, каждая проделанная работа должна быть одобрена… ЦРУ, должно быть, очень интересовалось подготовкой женщины-убийцы к службе. Это стандартная операционная процедура", — заявил эксперт турецкому изданию.

Он отметил, что доказательства причастности ЦРУ к подобным операциям редко всплывают наружу: подготовка происходит довольно тщательно и занимает порой и месяцы, и годы. Не стоит ждать доказательств и в этот раз, подытожил эксперт.

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Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. Позднее в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей оказалась гражданка Незалежной Наталья Вовк. По информации ведомства, подозреваемая прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после совершения преступления скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как преступница въезжала на территорию России и заселялась в дом журналистки. А сегодня стала известна личность её подельника. Он помогал убийце прятаться и обеспечил взрывчаткой.

Обложка ©

Агентство "Москва"/ "Москва 24" / Антон Великжанин

Марина Калегина
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