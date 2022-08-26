В пятницу ФРС определит судьбу биткоина: Что ждёт инвесторов и куда движется курс криптовалют 26 августа председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон-Хоуле. От его речи будет зависеть вектор движения курса биткоина. И это не единственная новость, которая изменит крипторынок. 25 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Каких событий ждут на крипторынке в конце августа и начале сентября

Курс биткоина находится в рамках бокового торгового канала 20 760–21 900 долларов. В настоящий момент рынок находится в состоянии ожидания. Стартует экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, инвесторы рассчитывают на пятничную речь председателя ФРС Джерома Пауэлла.

— Основная ставка делается на то, что Федрезерв мог бы смягчить свой агрессивный тренд на повышение ставок после серии довольно слабых американских статистических данных. Если Пауэлл разочарует участников рынка своей речью, то цена биткоина двинется вниз, к 19 000. Если всё будет нормально, покупатели попробуют закрепиться выше 22 000, — считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Криптовалютный рынок продолжает лихорадить, как и все остальные активы, из-за ужесточения политики американского ЦБ и усиливающихся рисков стагфляции. Ставка на то, что биткоин выступит в качестве страховки от инфляции и защитной гавани для инвесторов на фоне турбулентности в экономике, не оправдалась. Рост популярности цифровых активов среди крупных институциональных инвесторов способствовал повышению степени ценовой взаимосвязи криптовалют и высокотехнологических акций до рекордных значений. Так охарактеризовал обстановку на крипторынке руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Он отметил, что если в 2020–2021 годах рост биткоина основывался на беспрецедентной подпитке ликвидностью со стороны центробанков западных стран, то сейчас, когда этот поток обмелел и регуляторы стали агрессивно повышать ставки в борьбе с инфляцией, начался обратный процесс. И в ближайшее время он будет продолжен.

— 26 августа на симпозиуме в Джексон-Хоуле глава ФРС Джером Пауэлл может подорвать веру рынка в готовность ЦБ вернуться к смягчению политики уже весной 2023 года. На этих ожиданиях улучшились настроения на Уолл-стрит, что поддержало восстановление биткоина после худшего второго квартала за последние 11 лет. Иными словами, выступление Пауэлла может стать катализатором новых продаж и вызовом для криптовалютного рынка, — добавил Аарон Хомский.

Это не единственное событие, которого ждут на крипторынке. Владислав Антонов рассказал, что в ближайшее время — по некоторым данным, уже 10 сентября — компания Ethereum проведёт обновление основной сети и переведёт блокчейн на протокол Proof-of-Stake. Информацию поддерживает и сам токен ETH, и другие криптовалюты. Криптовалютный рынок всё так же зависим в настроениях от американских фондовых бирж, поэтому даже его попытки пройти выше не гарантируют устойчивого растущего тренда.

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Чем рискуют криптоинвесторы

У владельцев биткоинов или другой криптовалюты сейчас главный риск — снижение стоимости таких активов, падение курса монет. Происходит это потому, что в мире растёт опасность новой глобальной рецессии. В таких условиях инвесторы выходят из рисковых активов, перекладываясь в защитные инструменты. Криптовалюты за счёт своей волатильности и низкой предсказуемости считаются самыми рисковыми инвестициями, потому с начала этого года и рядовые, и институциональные инвесторы сокращают свои вложения в цифровые монеты.

— Биткоин с начала года уже потерял более 60% стоимости, а перспективы обещают его снижение до 10 000 долларов к концу года. В таких обстоятельствах инвесторам стоит задуматься, готовы ли они терять свои деньги, или стоит, наоборот, во время максимального падения цены монеты докупить её ещё. Пока никто не гарантирует роста биткоина, эфира и других монет до максимума прошлого года. Этот процесс будет связан с общей ситуацией в мировой экономике, где рецессия грозит продлиться несколько лет, а государства планируют ужесточить контроль за криптой, — отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

До следующего заседания ФРС в конце сентября глобальные инвесторы будут внимательно следить за публикациями в США отчёта по рынку труда (2 сентября) и инфляции (13–14 сентября), которые предопределят шаг следующего повышения ключевой ставки (0,5% или 0,75%) и характер последующей риторики ФРС. Об этом рассказал Аарон Хомский.

По его словам, если монетарные власти и дальше будут разочаровывать инвесторов своей позицией касательно траектории ставки и это в дальнейшем подтвердится в новых прогнозах ЦБ, то рисковым активам будет сложно избежать нового раунда негативной переоценки. Для биткоина это будет означать тестирование минимума июня (17 600) с уходом на более низкие уровни (вплоть до 12 000).

— В этом случае коррекция от исторического максимума в рамках текущего понижательного тренда может возрасти с 75% до 83%. В предыдущие годы она превышала и 90% — такова природа активов. Правда, в среднесрочной перспективе предпосылки для возврата к рекордным значениям сохранятся. В мире растёт число пользователей криптовалют (оно увеличится до 1 млрд к 2030 году с текущих 300 млн, согласно Boston Consulting Group), а предложение биткоина ограничено алгоритмически 21 млн монет, — добавил Аарон Хомский.

Однако очевидно, пояснил эксперт, что возврат на траекторию роста будет возможен только после разворота политики ФРС, а это может случиться лишь в 2023 году. Пока же у биткоина есть все шансы обновить антирекорд этого года.

Фото © Shutterstock Вкладываете ли вы деньги в криптовалюту? 0 Да, но немного Да, но собираюсь избавиться от криптоактивов Нет, так как боюсь потерять деньги Нет, так как не верю в перспективы крипторынка

Авторы Нина Важдаева