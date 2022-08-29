Путин осудил попытки Запада дискредитировать национальную политику в России

Со стороны западных стран всегда наблюдались попытки дискредитировать национальную политику в России. Речь об этом зашла на встрече президента Владимира Путина с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым в понедельник.

Так, глава ФАДН заметил, что этноконфессиональная сфера очень чувствительная для людей, негативные аспекты и риски "никуда не делись", а с началом специальной военной операции добавились и новые. По словам Баринова, наши "оппоненты на Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику".

"Они всегда пытаются это сделать", — согласился в ответ Владимир Путин.

Баринов добавил, что большинство граждан России не подвергается влиянию Запада, а, напротив, консолидируется. Глава ведомства выразил мнение, что в этом состоит особенность нашего народа: когда страна сталкивается с серьёзными вызовами, её народ "забывает о каких-то проблемах, личных обидах, негативных стереотипах и становится единым целым".

"Да, они изменили акценты, терминологию поменяли и сейчас говорят уже не об "экспорте демократии", а о "деколонизации" России. Уже посчитали, на сколько частей нас поделить, какое предельное число граждан должно на этих частях проживать, но только, видимо, они плохо знают историю Российской Федерации: мы никогда не были колониальной державой и формировались на совершенно других принципах и по другим принципам жили", — заключил глава ФАДН.