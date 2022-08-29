Путин заявил, что работу по адаптации мигрантов в России нужно начинать ещё на их родине
Работу по адаптации мигрантов в РФ нужно начинать ещё на родине переселенцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым.
Руководитель ведомства сообщил главе государства о том, что сейчас идёт работа над новыми мерами по предотвращению социальной и пространственной изоляции мигрантов. Баринов отметил, что это должно происходить с участием общественных и религиозных организаций.
"Начинать нужно ещё на родине потенциальных мигрантов", — ответил Путин на слова главы ФАДН.
Ранее Путин заявил, что западные страны всегда пытались дискредитировать национальную политику в России. Речь об этом также зашла на встрече президента РФ с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым.