Путин заявил, что работу по адаптации мигрантов в России нужно начинать ещё на их родине

Работу по адаптации мигрантов в РФ нужно начинать ещё на родине переселенцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым.

Руководитель ведомства сообщил главе государства о том, что сейчас идёт работа над новыми мерами по предотвращению социальной и пространственной изоляции мигрантов. Баринов отметил, что это должно происходить с участием общественных и религиозных организаций.

"Начинать нужно ещё на родине потенциальных мигрантов", — ответил Путин на слова главы ФАДН.