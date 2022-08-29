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29 августа, 11:44

Путин заявил, что работу по адаптации мигрантов в России нужно начинать ещё на их родине

Работу по адаптации мигрантов в РФ нужно начинать ещё на родине переселенцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым.

Руководитель ведомства сообщил главе государства о том, что сейчас идёт работа над новыми мерами по предотвращению социальной и пространственной изоляции мигрантов. Баринов отметил, что это должно происходить с участием общественных и религиозных организаций.

"Начинать нужно ещё на родине потенциальных мигрантов", — ответил Путин на слова главы ФАДН.

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Ранее Путин заявил, что западные страны всегда пытались дискредитировать национальную политику в России. Речь об этом также зашла на встрече президента РФ с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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