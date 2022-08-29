Business Insider: Аналитики США серьёзно ошиблись в прогнозах насчёт краха экономики РФ

Аналитики с Уолл-стрит поспешили, озвучив неутешительные прогнозы относительно устойчивости российской экономики. И несмотря на введённые Западом санкции, в этой сфере в РФ краха не наблюдается, пишет журналист Джордж Гловер в статье для издания Business Insider.

"Когда началась спецоперация на Украине, многие аналитики с Уолл-стрит поспешили предсказать экономический спад в России. Шесть месяцев спустя они были вынуждены пересмотреть эти прогнозы. <...> Российская экономика продемонстрировала большую устойчивость", — говорится в публикации.

В статье уточняется, что ещё в марте банк JPMorgan заявил о падении ВВП РФ на 35% во втором квартале. Однако этот показатель снизился лишь на 4% в годовом исчислении за три месяца до 30 июня. Кроме того, после начала спецоперации на Украине российский сводный индекс менеджеров по закупкам упал с 50,8 до 37,7 в марте. Тогда аналитики Goldman Sachs предсказали, что этот параметр продолжит снижаться. Однако уже в июле индекс достиг 52,2.

"Это означает, что экономическое здоровье России процветает, что далеко от предсказаний гибели, сделанных на Уолл-стрит", — подчеркнул обозреватель.