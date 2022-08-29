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29 августа, 11:55

Путин поддержал идею создания в РФ адаптационных центров для мигрантов

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов, которую предложил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

В ходе встречи глава ФАДН заметил, что если глава государства позволит, то он с коллегами начнёт эту работу в нескольких пилотных регионах.

"Давайте. Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы", — сказал Путин.

Путин заявил, что работу по адаптации мигрантов в России нужно начинать ещё на их родине

Путин заявил, что работу по адаптации мигрантов в России нужно начинать ещё на их родине

Ранее Путин заявил, что западные страны всегда пытались дискредитировать национальную политику в России. Речь об этом также зашла на встрече президента РФ с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым.

Обложка ©

ТАСС / Климентьев Михаил

Артур Лапсаков
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