Путин поддержал идею создания в РФ адаптационных центров для мигрантов
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов, которую предложил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
В ходе встречи глава ФАДН заметил, что если глава государства позволит, то он с коллегами начнёт эту работу в нескольких пилотных регионах.
"Давайте. Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы", — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что западные страны всегда пытались дискредитировать национальную политику в России. Речь об этом также зашла на встрече президента РФ с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым.
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ТАСС / Климентьев Михаил