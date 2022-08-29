Путин поддержал идею создания в РФ адаптационных центров для мигрантов

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания адаптационных центров для мигрантов, которую предложил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

В ходе встречи глава ФАДН заметил, что если глава государства позволит, то он с коллегами начнёт эту работу в нескольких пилотных регионах.

"Давайте. Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы", — сказал Путин.