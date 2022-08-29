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29 августа, 12:04

Венгрия с сентября хочет увеличить поставки газа из России

Reuters: Венгрия хочет договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа с сентября

Венгрия планирует договориться с "Газпромом" об увеличении с сентября поставок газа. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, передаёт Reuters.

Он уточнил, что Будапешт продолжит переговоры с российским холдингом и ожидает, что сделку об увеличении поставок удастся заключить уже с первого осеннего месяца.

Венгрия отказалась говорить с ЕС о новых санкциях против России

Венгрия отказалась говорить с ЕС о новых санкциях против России

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Америке и Европе не хватает уважения к другим государствам. Министр добавил, что в мире серьёзно относятся к тому, кто говорит искренне, правдиво и прямо и кто действует в соответствии с национальными интересами.

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Артур Лапсаков

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