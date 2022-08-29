"Я предприниматель, а не мажор": Организатора элитного автопробега отправили за решётку на 15 суток

Таганский суд Москвы назначил 15 суток административного ареста Алексею Хитрову — организатору несанкционированного элитного автопробега в Москве. Об этом стало известно во время оглашения вердикта судьи.

Алексей Хитров выслушивает решение суда. Видео © Telegram / SHOT

"Признать Хитрова Алексея Александровича виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкшая нарушение общественного порядка) и назначить ему наказание в виде 15 суток административного ареста", — сказал судья.

В распоряжении телеграм-канала SHOT оказались кадры из зала суда. Хитров не сразу поверил, что ему действительно придётся отправиться за решётку на время заседания. Мужчина рассказал об автопробеге, однако его прервали сотрудники суда. Так, Хитров заявил, что это был сбор предпринимателей, которые встретились, чтобы отдохнуть за городом.

Мужчина отметил, что действительно собирал людей у ресторана в Москве-Сити, однако вину в организации несанкционированного автопробега не признаёт. Хитров утверждает, что он был отменён, поэтому было решено собраться на парковке и потом поехать за город. Однако затем начались задержания. Арестованный подчеркнул, что его нельзя называть "мажором", так как он — предприниматель.