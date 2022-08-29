Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест после обстрела ВСУ

Власти Новой Каховки объявили эвакуацию жителей с рабочих мест после обстрела ВСУ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу администрации Каховского района Херсонской области Владимира Леонтьева. По его словам, люди уходят в бомбоубежища.

"За сутки ВСУ ударили по городу более десяти раз, в том числе американскими ракетами HIMARS, в результате пострадала гражданская инфраструктура: школа и жилые дома", — сказал Леонтьев.

Представитель властей добавил, что средства противовоздушной обороны сработали по целям в районе гидроэлектростанции, сейчас ГЭС продолжает работать.