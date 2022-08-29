Бывший защитник сборной России Рауш объявил о завершении карьеры

Отметим, что Константин Рауш родился в Томской области, однако его семья переехала в Германию, когда ему было шесть лет. За годы карьеры он выступал за целый ряд немецких клубов, а также московское "Динамо". В 2015 году футболист получил российский паспорт, а через два года впервые был вызван в расположение национальной команды, за которую провёл девять матчей.