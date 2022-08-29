НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 августа, 12:35

Бывший защитник сборной России Рауш объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной России по футболу Константин Рауш объявил о завершении выступлений на профессиональном уровне.

"Конечно, я хотел бы продолжать играть, но если организм просит остановиться, то лучше прислушаться", — заявил Рауш.

Федерация футбола Армении не запрашивала смену спортивного гражданства Захаряна

Федерация футбола Армении не запрашивала смену спортивного гражданства Захаряна

Отметим, что Константин Рауш родился в Томской области, однако его семья переехала в Германию, когда ему было шесть лет. За годы карьеры он выступал за целый ряд немецких клубов, а также московское "Динамо". В 2015 году футболист получил российский паспорт, а через два года впервые был вызван в расположение национальной команды, за которую провёл девять матчей.

Обложка ©

Shutterstock

Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров