Киев, пригласив афганских лётчиков, не спасёт ситуацию с существенным уменьшением лётного состава армии Украины, ведь у них нет необходимого опыта. Такое мнение высказал аналитик Андрей Краснопёров.

"Я скажу так, что попадаются ребята, которые могут летать нормально, но в основной своей массе качество их навыков страдает", — приводит его слова РИА ФАН.

Против российских лётчиков у афганских шансов никаких, добавил эксперт. Любой борт, независимо от того, кто будет находиться за штурвалом, будет уничтожен либо силами ВКС, либо расчётами ПВО. И тогда главной задачей противника станет успеть катапультироваться.

"А курсанты за штурвалом — беда, потому что налёт у них 300 часов максимум, а это вообще ничего. Там люди самолёт-то в воздухе более-менее держат, пилотаж никакой, нет профессионализма. Управлять довольно тяжело, всё внимание на приборы и скорость, чтобы не свалиться в штопор. Профессионалы летают иначе", — заметил Краснопёров.