Аналитик заявил о слабой подготовке афганских лётчиков, которых хочет пригласить Киев
Аналитик Краснопёров: Афганские лётчики не помогут Украине в борьбе с Россией
Киев, пригласив афганских лётчиков, не спасёт ситуацию с существенным уменьшением лётного состава армии Украины, ведь у них нет необходимого опыта. Такое мнение высказал аналитик Андрей Краснопёров.
"Я скажу так, что попадаются ребята, которые могут летать нормально, но в основной своей массе качество их навыков страдает", — приводит его слова РИА ФАН.
Против российских лётчиков у афганских шансов никаких, добавил эксперт. Любой борт, независимо от того, кто будет находиться за штурвалом, будет уничтожен либо силами ВКС, либо расчётами ПВО. И тогда главной задачей противника станет успеть катапультироваться.
"А курсанты за штурвалом — беда, потому что налёт у них 300 часов максимум, а это вообще ничего. Там люди самолёт-то в воздухе более-менее держат, пилотаж никакой, нет профессионализма. Управлять довольно тяжело, всё внимание на приборы и скорость, чтобы не свалиться в штопор. Профессионалы летают иначе", — заметил Краснопёров.
Ранее Лайф рассказывал, что ВКС и ПВО России, по сути, ликвидировали квалифицированный лётный состав ВВС Украины. Источник объяснил также потерю остатков авиации: Киев для ведения боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института Воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, неопытных "асов" сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.
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