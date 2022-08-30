Путин обсудит с Алихановым проблемы калининградского транзита 1 сентября
В ходе рабочего визита в Калининградскую область президент страны Владимир Путин обсудит с губернатором региона Антоном Алихановым в том числе и вопросы транзита. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Проблемы с платежами [за калининградский транзит] и [проблемы] в разных других аспектах, к сожалению, продолжаются, они требуют нашего внимания, потому что это чрезвычайно важный для нас вопрос", — сообщил Песков.
По его словам, вопрос калининградского транзита будет предметно обсуждаться на данной встрече, однако главной темой поездки станет День знаний.
Напомним, Москва направила в МИД Литвы ноту в связи с заявлением литовского банка "Шауляй" о прекращении работы с РФ с 1 сентября. Ранее весь калининградский грузовой транзит литовская сторона "замкнула" именно на этом банке. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил, что железнодорожный транзит в регион может полностью остановиться. В Литве заявили, что повлиять на решение банка невозможно, однако Алиханов назвал это "красивым предлогом" прекратить транзит. В середине августа банк перестал принимать платежи за калининградский транзит в рублях.
ТАСС / Алексей Дружинин