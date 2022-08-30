Путин обсудит с Алихановым проблемы калининградского транзита 1 сентября

В ходе рабочего визита в Калининградскую область президент страны Владимир Путин обсудит с губернатором региона Антоном Алихановым в том числе и вопросы транзита. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Проблемы с платежами [за калининградский транзит] и [проблемы] в разных других аспектах, к сожалению, продолжаются, они требуют нашего внимания, потому что это чрезвычайно важный для нас вопрос", — сообщил Песков.