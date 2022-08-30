СК возбудил уголовное дело по факту гибели бригады медиков в ДТП под Ярославлем

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Ярославской области с участием скорой помощи, бензовоза и легковушки, в результате которого погибла вся бригада медиков. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по региону.

"30 августа в деревне Воробино на 14-м километре автодороги Р132 "Золотое кольцо" произошло дорожно-транспортное происшествие <...> в результате которого есть погибшие и пострадавшие, их количество уточняется", — говорится в сообщении СУ СК РФ.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия скоро прибудет глава регионального СУ СК генерал-майор юстиции Анатолий Щуров, а также ряд следователей и криминалистов.