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30 августа, 09:51

СК возбудил уголовное дело по факту гибели бригады медиков в ДТП под Ярославлем

<p>Последствия ДТП с бензовозом, легковушкой и скорой помощью под Ярославлем. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/evraevmikhail/988" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Евраев (Губернатор Ярославской области)</a></p>

Последствия ДТП с бензовозом, легковушкой и скорой помощью под Ярославлем. Обложка © Telegram / Михаил Евраев (Губернатор Ярославской области)

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Ярославской области с участием скорой помощи, бензовоза и легковушки, в результате которого погибла вся бригада медиков. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по региону.

"30 августа в деревне Воробино на 14-м километре автодороги Р132 "Золотое кольцо" произошло дорожно-транспортное происшествие <...> в результате которого есть погибшие и пострадавшие, их количество уточняется", — говорится в сообщении СУ СК РФ.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия скоро прибудет глава регионального СУ СК генерал-майор юстиции Анатолий Щуров, а также ряд следователей и криминалистов.

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Напомним, во вторник утром карета скорой помощи попала в ДТП с бензовозом под Ярославлем, погибла вся бригада медиков. Кроме того, огонь распространился на два жилых одноэтажных дома. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Ирина Фальке

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