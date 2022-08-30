Песков: Путин и Силуанов пока не озвучивали решений по новому бюджетному правилу

Президент РФ Владимир Путин постоянно общается с главой Минфина Антоном Силуановым, но пока решения относительно нового бюджетного правила Кремлю не озвучивались. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что пока не знает, обсуждали ли данный вопрос Путин и Силуанов.

"Естественно, президент с министром финансов общается постоянно, это постоянное общение в рамках рабочего процесса. То, что общение было неоднократное, это однозначно, но, есть ли решения по этому вопросу, не могу вам сказать. Пока каких-либо решений не озвучивалось", — отметил он.

Ранее правительство по поручению президента Владимира Путина начало подготовку нового бюджетного правила. Оно будет учитывать объём добычи и экспорта углеводородов. Полный переход предлагается к 2025 году.