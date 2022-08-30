Волонтёры спасли глухонемого жителя Приморья, просидевшего в колодце четыре дня

Волонтёры поисковой организации "Примпоиск" спасли глухонемого жителя Приморья, который четыре дня провёл в нефтеналивной ёмкости глубиной около семи метров. Мужчина пропал ещё 17 августа.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя поисковой службы, 37-летний глухонемой житель Уссурийска отправился за грибами и больше на связь не выходил. Оказалось, что он упал в колодец, где раньше хранился мазут, но СМИ узнали об этом только сейчас.

"Он отошёл за грибами и пропал, его мама забила тревогу. Там, где он ходил, высокая трава. Где-то по пояс, где-то выше человеческого роста. И большие ёмкости, где раньше хранился мазут. Какие-то Сергей видел, а одну из-за травы не заметил. Упал в неё с высоты шести-семи метров", — сказал спасатель.

В течение четырёх дней мужчина пил воду, которая попадала в лужу, и всё время стучал по стенкам ловушки, на звук удалось выйти волонтёрам "Примпоиска". Пострадавшему сразу вызвали скорую, но врачи диагностировали только сильные ушибы.

"Сейчас мы с его мамой общаемся, так как Сергей не говорит. Через неё знаем, что у него всё нормально, уже пошёл на работу, хотя прихрамывает — на ногах гематомы", — добавил собеседник.