Росздравнадзор проверит больницу на Алтае за нецензурное слово в медкарте пенсионерки

Росздравнадзор проверит алтайскую больницу, врачи которой написали в медицинской карте пенсионерки нецензурное слово. Об этом сообщили на сайте службы.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Алтайскому краю проверит Волчихинскую ЦРБ, где на медицинской карте 90-летней пациентки написали нецензурные слова", — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, в Алтайском крае врачи местной больницы написали в медкарте 90-летней пенсионерки матерное слово, которое означает "надоела", из-за того что она слишком часто вызывала скорую помощь. Дежурный медик открестилась от такого рода "вандализма", однако кто это сделал, не уточнила.