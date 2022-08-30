Направляющаяся на ЗАЭС миссия МАГАТЭ прибыла в Киев
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев. Об этом сообщает CNN.
Делегация состоит из 14 человек, её возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Члены миссии были замечены в одном из киевских отелей репортёрами телеканала.
Напомним, накануне миссия МАГАТЭ отправилась из Вены на Запорожскую АЭС. Предполагается, что она внесёт ясность в ситуацию вокруг станции и поможет устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ущербе.
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Twitter / Rafael MarianoGrossi