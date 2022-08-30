Направляющаяся на ЗАЭС миссия МАГАТЭ прибыла в Киев

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев. Об этом сообщает CNN.

Делегация состоит из 14 человек, её возглавляет генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Члены миссии были замечены в одном из киевских отелей репортёрами телеканала.