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29 августа, 17:02

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси отправилась из Вены на Запорожскую АЭС

<p>Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси отправилась из Вены на Запорожскую АЭС. Обложка © <a href="https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-support-and-assistance-mission-sets-out-to-zaporizhzhya-nuclear-power-plant-in-ukraine" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт МАГАТЭ</a></p>

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси отправилась из Вены на Запорожскую АЭС. Обложка © Сайт МАГАТЭ

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с директором организации Рафаэлем Гросси отправилась из Вены на Запорожскую АЭС. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Миссия МАГАТЭ будет способствовать обеспечению ядерной безопасности и физической безопасности на Запорожской АЭС и осуществлять жизненно важные мероприятия по гарантиям", — отмечается в сообщении.

В агентстве уточнили, что миссия внесёт ясность в ситуацию и поможет устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесенном ему ущербе. Эксперты оценят работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности, а также условия работы персонала диспетчерской.

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Напомним, о том, что миссия МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС уже в течение текущей недели стало известно сегодня утром. По словам Гросси, он гордится тем, что возглавляет эту миссию.

Варвара Романова
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