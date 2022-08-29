Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси отправилась из Вены на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с директором организации Рафаэлем Гросси отправилась из Вены на Запорожскую АЭС. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Миссия МАГАТЭ будет способствовать обеспечению ядерной безопасности и физической безопасности на Запорожской АЭС и осуществлять жизненно важные мероприятия по гарантиям", — отмечается в сообщении.

В агентстве уточнили, что миссия внесёт ясность в ситуацию и поможет устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесенном ему ущербе. Эксперты оценят работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности, а также условия работы персонала диспетчерской.