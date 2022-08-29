Bloomberg: ЕС намерен готовить снайперов и сапёров для армии Украины

Евросоюз намерен предложить Киеву помочь с подготовкой снайперов, сапёров и офицеров в рамках будущей европейской тренировочной миссии. Также ранее с этой просьбой к ЕС обращались сами бойцы ВСУ, сообщает Bloomberg.

"После согласования с Вооружёнными силами Украины и консультаций с партнёрами, в том числе США и Великобританией, одна или несколько из указанных задач могут быть поддержаны этой тренировочной миссией", — говорится в документе.

В нём также отмечается, что предложение соседней с Украиной страны ЕС разместить там миссию "значительно ускорит её развёртывание и облегчит логистику". По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, отдельные государства уже ведут подготовку украинских военных, в том числе по части эксплуатации техники. Он уточнил, что ВСУ проходят обучение в Польше, Чехии, Великобритании и Франции.

При этом на встрече высокопоставленных европейских дипломатов на прошлой неделе некоторые представители ЕС обеспокоились, действительно ли расширение миссии сегодня так необходимо, сообщает Bloomberg.