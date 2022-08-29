ЕР помогла подготовить к школе около 200 тысяч детей в регионах России и Донбассе
"Единая Россия" помогла подготовить к учебному году около 200 тысяч детей в регионах России и Донбассе в рамках акции "Собери ребёнка в школу". Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии. Учащиеся получили канцелярские принадлежности, наборы для творчества, школьную и спортивную форму, а также обувь, рюкзаки и планшеты.
"В этом году наша акция особенно актуальна. И мы решили расширить её на Донбасс и освобождённые территории, чтобы как можно больше родителей и детей получили необходимую поддержку. Регионами-лидерами по сбору и обеспечению детей всем необходимым для учёбы стали Татарстан, Карелия, Костромская и Кемеровская области, Республика Адыгея", — рассказала координатор партпроекта "Новая школа" Алёна Аршинова.
А в ходе акции "Помощь школам" поддержка была оказана 6,5 тысячи образовательных учреждений. Был проведён ремонт в кабинетах и убраны прилегающие территории. Кроме того, известно, что проверка готовности школ к новому учебному году проходила в рамках акции "Родительская приёмка".
Ранее Лайф писал, что преподаватели ведущих школ Московской области начнут получать доплаты с сентября. Их размер будет варьироваться до 10 тысяч рублей ежемесячно в зависимости от вклада педагога в результат, это будет определять директор.
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ТАСС / Юрий Смитюк