ЕР помогла подготовить к школе около 200 тысяч детей в регионах России и Донбассе

"Единая Россия" помогла подготовить к учебному году около 200 тысяч детей в регионах России и Донбассе в рамках акции "Собери ребёнка в школу". Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии. Учащиеся получили канцелярские принадлежности, наборы для творчества, школьную и спортивную форму, а также обувь, рюкзаки и планшеты.

"В этом году наша акция особенно актуальна. И мы решили расширить её на Донбасс и освобождённые территории, чтобы как можно больше родителей и детей получили необходимую поддержку. Регионами-лидерами по сбору и обеспечению детей всем необходимым для учёбы стали Татарстан, Карелия, Костромская и Кемеровская области, Республика Адыгея", — рассказала координатор партпроекта "Новая школа" Алёна Аршинова.

А в ходе акции "Помощь школам" поддержка была оказана 6,5 тысячи образовательных учреждений. Был проведён ремонт в кабинетах и убраны прилегающие территории. Кроме того, известно, что проверка готовности школ к новому учебному году проходила в рамках акции "Родительская приёмка".