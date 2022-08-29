Учителя самых успешных школ Подмосковья будут получать надбавку с 1 сентября

Преподаватели ведущих школ Московской области начнут получать доплаты с сентября. Их размер будет варьироваться до 10 тысяч рублей ежемесячно в зависимости от вклада педагога в результат, это будет определять директор. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на вице-губернатора региона Ирину Каклюгину.

Ежегодно в Подмосковье происходит оценка достижений всех школ. В зелёную зону рейтинга попадают наиболее эффективные учебные заведения, в красную — наоборот. Каклюгина на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым сообщила, что с сентября в регионе введут новую меру поддержки — надбавку преподавателям из школ в зелёной зоне рейтинга.

"Количество школ в зелёной зоне у нас составляет 49%, то есть каждая вторая школа Московской области показывает высокий образовательный результат", — сказала она.

Максимальный грант на школу составит 20 миллионов рублей. В среднем по ведущим учебным заведениям — это 4,5 миллиона рублей.