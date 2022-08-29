Гид с популярного сайта обещал показать туристам Камчатку, взял предоплату и исчез

Древние вулканы, термальные источники, загадочная Долина гейзеров, сплавы по рекам, рыбалка на дикого лосося — обо всём этом мечтала россиянка Галина (имя изменено), бронируя тур на Камчатку. Однако в день вылета она узнала, что гид, которому она перевела предоплату в 50%, не встретил в аэропорту предыдущую группу туристов и не отвечает на звонки. А связавшись с гостиницей, где лжеорганизатор должен был забронировать номера, путешественники узнали, что, по всей видимости, нарвались на мошенника.

Горе-гид Евгений (или человек, который представляется этим именем). Эта фотография привязана к его номеру телефона в мессенджерах

Гида для поездки Галина и её попутчики нашли на специализированном сайте "Махнём.ру". Создали группу в WhatsApp и стали обсуждать детали: поскольку группа из пяти человек была уже собрана, а Галина с мужем и сыном присоединилась к ней позже, мест на том же рейсе и в той же гостинице не оказалось. Но организатор по имени Евгений не растерялся, а предложил забронировать для семьи билеты с вылетом на следующий день и размещение в гостевом доме "Мята". Галину всё устроило, поэтому она, не задумываясь, перевела мужчине предоплату — по 30 тысяч за себя и мужа и ещё 20 тысяч — за ребёнка.

Переписка с горе-гидом. Фото © LIFE

В день, когда Евгений должен был встретить в аэропорту первую группу туристов — четверых взрослых и ребёнка, путешественники узнали, что стали жертвой мошенника. В гостинице и на базе отдыха их тоже никто не ждал, правда, администраторы рассказали, что горе-гид им хорошо знаком: он уже прежде размещал у них туристов, но репутация у мужчины скверная из-за постоянных проблем с оплатой номеров.

Настроение у Галины было испорчено, авиабилеты она сдала и в отпуск так и не поехала, а вот её друзья по несчастью всё-таки полюбовались видами Камчатки, подыскав варианты размещения на месте. Сколько денег перевели Евгению в качестве предоплаты остальные туристы, неизвестно. Если столько же, сколько и Галина, то горе-гид исчез с наваром в 220 тысяч рублей. В полицию пока обратилась только одна туристка, но остальные планируют последовать её примеру.