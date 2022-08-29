Гид с популярного сайта обещал показать туристам Камчатку, взял предоплату и исчез
Древние вулканы, термальные источники, загадочная Долина гейзеров, сплавы по рекам, рыбалка на дикого лосося — обо всём этом мечтала россиянка Галина (имя изменено), бронируя тур на Камчатку. Однако в день вылета она узнала, что гид, которому она перевела предоплату в 50%, не встретил в аэропорту предыдущую группу туристов и не отвечает на звонки. А связавшись с гостиницей, где лжеорганизатор должен был забронировать номера, путешественники узнали, что, по всей видимости, нарвались на мошенника.
Горе-гид Евгений (или человек, который представляется этим именем). Эта фотография привязана к его номеру телефона в мессенджерах
Гида для поездки Галина и её попутчики нашли на специализированном сайте "Махнём.ру". Создали группу в WhatsApp и стали обсуждать детали: поскольку группа из пяти человек была уже собрана, а Галина с мужем и сыном присоединилась к ней позже, мест на том же рейсе и в той же гостинице не оказалось. Но организатор по имени Евгений не растерялся, а предложил забронировать для семьи билеты с вылетом на следующий день и размещение в гостевом доме "Мята". Галину всё устроило, поэтому она, не задумываясь, перевела мужчине предоплату — по 30 тысяч за себя и мужа и ещё 20 тысяч — за ребёнка.
Переписка с горе-гидом. Фото © LIFE
В день, когда Евгений должен был встретить в аэропорту первую группу туристов — четверых взрослых и ребёнка, путешественники узнали, что стали жертвой мошенника. В гостинице и на базе отдыха их тоже никто не ждал, правда, администраторы рассказали, что горе-гид им хорошо знаком: он уже прежде размещал у них туристов, но репутация у мужчины скверная из-за постоянных проблем с оплатой номеров.
Настроение у Галины было испорчено, авиабилеты она сдала и в отпуск так и не поехала, а вот её друзья по несчастью всё-таки полюбовались видами Камчатки, подыскав варианты размещения на месте. Сколько денег перевели Евгению в качестве предоплаты остальные туристы, неизвестно. Если столько же, сколько и Галина, то горе-гид исчез с наваром в 220 тысяч рублей. В полицию пока обратилась только одна туристка, но остальные планируют последовать её примеру.
Ранее Лайф рассказывал, как мошенники развели почти на два миллиона рублей заместителя декана одного из факультетов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Она совершила почти сотню трансакций, прежде чем раскрыла обман.
LIFE