Российский призёр чемпионата мира по велоспорту перешёл в сборную Израиля

Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил россиянину Михаилу Яковлеву перейти в сборную Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Федерации велоспорта Израиля Ярдена Газита.

"Федерация велоспорта Израиля подтверждает, что Михаил Яковлев получил израильское гражданство. Международный союз велосипедистов уже дал добро на то, чтобы Яковлев присоединился к израильской команде. Этот спортсмен уже сейчас может стартовать на наших внутренних соревнованиях", — сказал Газит.