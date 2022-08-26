Почему отъезд фигуристок Ширяевой и Дмитриевой никак не повлияет на ситуацию в российском фигурном катании Россия начинает терять молодых и талантливых фигуристок, однако паниковать нашим болельщикам не стоит, ведь ситуация не нова 25 августа, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Для российского фигурного катания наступили очень непростые времена: отстранение наших спортсменов отовсюду приводит к тому, что часть из них находит новые варианты продолжения карьеры. Один из них — переезд в другую страну. Причём на такой шаг начинают идти совсем ещё юные фигуристки, которым нет и 15 лет, а значит, они ещё даже не могут выступать на взрослых турнирах. Лайф рассказывает о двух наших спортсменках, которые уже приняли решение и в скором времени будут представлять другие страны.

Кто такие Ульяна Ширяева и Мария Дмитриева?

В нынешнее межсезонье произошли уже две подобные истории. Решение сменить спортивное гражданство приняли Ульяна Ширяева и Мария Дмитриева 14 и 15 лет. По сути, они начинают подниматься на взрослый уровень. Первой сменить гражданство решила Ширяева, которая свои силы будет пробовать в Канаде. Правда, в ФФКР пока добро на переход не дали, но и удержать спортсменку в нынешних условиях, наверное, будет крайне непросто.

Примечательно, что в активе Ширяевой уже есть немало достаточно серьёзных элементов. Тренировалась она в клубе "Армия фигурного катания" у тренера Алексея Василевского. Работало со спортсменкой немало хореографов и иных наставников. Так что Канада может получить очень хорошо подготовленную фигуристку.

— Девочка очень хорошая, а как пойдёт работа с канадскими специалистами, время покажет. Очень надеюсь, что всё будет хорошо. Тройной аксель был уже совсем хороший у неё, четверные сальхов и тулуп готовы на девяносто процентов, — заявил Василевский.

Результаты Ширяевой нельзя назвать сильно выдающимися. К примеру, на первенстве России в Саранске она была 11-й, но зато на одном из этапов Кубка страны заезжала в тройку лучших. В любом случае для попадания в основной состав нашей сборной (допустим, что Россию скоро вернут на международную арену) этого маловато, да и конкуренция у нас внушительная. Особенно в женском одиночном катании — никуда не уходят Трусова, Щербакова или же Туктамышева, а появляются молодые Акатьева, Петросян и другие.

У Марии Дмитриевой результаты ещё менее внушительные. В минувшем сезоне она становилась восьмой на первенстве Санкт-Петербурга среди юниорок старшей возрастной группы. Из арсенала ученицы Алексея Мишина можно выделить разве что наличие тройного акселя. Зато у неё есть израильское гражданство, поэтому её переход в местную сборную может пройти гораздо проще и быстрее, чем у Ширяевой. Кстати, Ульяна в ближайшее время выступит на канадском турнире.

Страшны ли России такие переходы?

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На первый взгляд может показаться, что потеря талантливых юниорок для нашей страны — большой удар. Совсем ещё молодые спортсменки в отсутствие международных стартов уезжают из России и ищут пристанища в других уголках мира. Совсем паникующие фанаты могут начать кричать о том, что "Россия теряет поколение". Однако расстраиваться не стоит. Да, факт малоприятный, но абсолютно для нашего фигурного катания не новый.

Судите сами, конкуренция за место в сборной России колоссальная. Особенно женской. Только вдумайтесь, на один турнир (будь то ЧМ, этап Гран-при или Олимпийские игры) могут поехать только трое. При этом в пятёрке или даже десятке сильнейших — абсолютно фантастические фигуристки, и, чтобы достичь этого уровня, нужно сразу — с юных лет — показывать невероятные прокаты и мощные элементы.

Та же Ширяева или Дмитриева — спортсменки очень хорошие, спору нет, и у них должно быть отличное будущее. Однако пробиться в сборную — задача архисложная. Даже на последних юниорских прокатах нашей национальной команды нашлись те, кто делал по несколько четверных прыжков за программу. Например, Алиса Двоеглазова зашла на два четверных лутца. А есть ещё и Вероника Жилина, о таланте которой говорят уже давно.

Кроме того, переход россиянок в те или иные страны — ситуация совершенно не новая. Ежегодно наши спортсменки отправляются в куда менее авторитетные страны в мире фигурного катания, чтобы там пробиваться на крупные турниры. Таких примеров масса: Анастасия Губанова в сборной Грузии или же Екатерина Куракова в команде Польши. Обе — в десятке лучших спортсменок Европы. Смогли бы они достичь такого уровня в нашей команде?

Как ни крути, но свой вклад вносит и отстранение наших сборных ото всех стартов. По сути, сейчас для наших фигуристов потолок — это внутренние старты. Пусть они будут очень серьёзного уровня, с хорошими призовыми и прочими радостями, но это не чемпионат мира или же финал Гран-при. А мечтают юные фигуристки, понятное дело, именно о больших победах. Так что неожиданными подобные переходы назвать нельзя.

В любом случае нашим болельщикам не стоит сильно переживать. Уезжающим за границу спортсменкам надо пожелать удачи и продолжать верить в тех, кто остаётся в сборной России. Благо талантами в фигурном катании наша страна очень богата!

Фото © Shutterstock Станет ли проблемой переезд фигуристок в другие страны? 0 Да. Таких случаев будет становиться всё больше Да, но не глобальной Нет. Лидеры сборной остаются в строю

Авторы Шамиль Гаджиев