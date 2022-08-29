МВД: В Москве задержали более 100 участников элитного автопробега
В результате пресечённого столичного элитного автопробега 28 августа было задержано более 100 человек, всех их доставили в полицию. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по Москве.
"Полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции 107 правонарушителей, в том числе организатора мероприятия. В отношении них составлено 118 административных материалов", — сообщили в МВД.
В частности, в отношении нарушителей заведено 61 дело по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкшего нарушение общественного порядка".
Напомним, в минувшее воскресенье автовладельцев люксовых McLaren, Ferrari, Lamborghini, которые собирались провести несанкционированный массовый автопробег ради забавы, полицейские проводили в автозак. Что касается люксовых машин, то их отправили на штрафстоянку. Для проведения акции у организаторов не было никакого разрешения, планировалось, что участие примет около 200 дорогих автомобилей, а инициатором идеи стал криптоблогер Алексей Хитров, известный страстью к красивой жизни. В результате суд принял решение назначить ему 15 суток ареста.