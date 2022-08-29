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29 августа, 15:18

МВД: В Москве задержали более 100 участников элитного автопробега

В результате пресечённого столичного элитного автопробега 28 августа было задержано более 100 человек, всех их доставили в полицию. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по Москве.

"Полицейские задержали и доставили в территориальные отделы полиции 107 правонарушителей, в том числе организатора мероприятия. В отношении них составлено 118 административных материалов", — сообщили в МВД.

В частности, в отношении нарушителей заведено 61 дело по статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкшего нарушение общественного порядка".

Спорткары с "мажорного" автопробега покидают штрафстоянку, но за рулём не владельцы

Спорткары с "мажорного" автопробега покидают штрафстоянку, но за рулём не владельцы

Напомним, в минувшее воскресенье автовладельцев люксовых McLaren, Ferrari, Lamborghini, которые собирались провести несанкционированный массовый автопробег ради забавы, полицейские проводили в автозак. Что касается люксовых машин, то их отправили на штрафстоянку. Для проведения акции у организаторов не было никакого разрешения, планировалось, что участие примет около 200 дорогих автомобилей, а инициатором идеи стал криптоблогер Алексей Хитров, известный страстью к красивой жизни. В результате суд принял решение назначить ему 15 суток ареста.

Обложка ©

Flickr

Ирина Фальке

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