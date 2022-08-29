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29 августа, 15:04

СК РФ расследует убийство замглавы администрации Херсонской области Ковалёва

Следственный комитет России начал расследование обстоятельств убийства заместителя председателя администрации Херсонской области Алексея Ковалёва, сообщает пресс-служба ведомства.

"Следственный комитет России примет меры к установлению лиц, причастных к вооружённому нападению. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

По предварительным данным, Ковалёв скончался в результате полученного огнестрельного ранения в ходе нападения на его квартиру 28 августа. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая с погибшим.

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СК РФ

Артур Лапсаков

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