СК РФ расследует убийство замглавы администрации Херсонской области Ковалёва

"Следственный комитет России примет меры к установлению лиц, причастных к вооружённому нападению. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

По предварительным данным, Ковалёв скончался в результате полученного огнестрельного ранения в ходе нападения на его квартиру 28 августа. Жертвой злоумышленников также стала девушка, проживавшая с погибшим.